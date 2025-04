Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Neuhofen (ots)

Anhand von Videoaufzeichnungen konnte durch den Betreiber einer Gaststätte in der Ludwigshafener Straße festgestellt werden, dass in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 03:45 Uhr eine bislang unbekannte Person versuchte über die Eingangstür in die Gaststätte zu gelangen. Nachdem dies misslang, entfernte sich die unbekannte Person. Vor Ort konnten durch die Polizei entsprechende Einbruchsspuren festgestellt werden. Eine durch die Polizei durchgeführte Nachbarschaftsbefragung verlief negativ. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

