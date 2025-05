LPI-G: Jugendlicher tritt mehrere Türen ein

Greiz (ots) - Harth-Pöllnitz. Am 28.05.2025 kam es gegen 0 Uhr in einem Hotel in Großebersdorf zu Sachbeschädigungen. Fünf bislang unbekannte Gäste warfen Mobiliar umher, zerstörten Dekorationen und beschädigten einen Feuerlöscher im Innenbereich. Der Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Täter flüchteten anschließend mit einem weißen Pkw Kombi in unbekannte Richtung. Nach ...

mehr