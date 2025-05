LPI-G: Die Polizei ermittelt

Greiz (ots) - Greiz. Ein 17-Jähriger beschädigte am 29.05.2025 gegen 14:00 Uhr in Greiz zunächst einen Wegweiser im Krümmetal. Anschließend schlug er in der Waldhausstraße mit einem Verkehrsleitpfosten um sich. Zwei Männer im Alter von 40 und 36 Jahren konnten den Jugendlichen an weiteren Handlungen hindern, wodurch es zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beteiligten Personen kam. In der Folge zog sich der ...

