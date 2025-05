Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung nach Beleidigung

Gera (ots)

Gera. Am 29.05.2025 kam es in Gera Collis gegen 13:50 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und einem 17-Jährigen. Infolgedessen schlug der 23-Jährige dem 17-Jährigen nach einer vorangegangener Beleidigung ein Bierglas in den Gesichtsbereich, welches aufgrund des Aufschlages zerbrach. Der 17-jährige Jugendliche wurde dabei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum verbracht. Der 23-Jährige verletzte sich leicht durch Schnittwunden an der Hand. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell