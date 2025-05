Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verfassungsfeindliche Schmierereien

Gera (ots)

Gera. Zwischen dem 27.05.2025 und 28.05.2025 kam es in einem Wohnhaus am Friedrich-Naumann-Platz zu Sachbeschädigungen. Nachdem sich die unbekannten Täter unbefugt Zugang zum Wohnhaus verschafften, sprühten diese anschließend mit Sprühfarbe die Wand im Hausflur mit mehreren verfassungsfeindlichen Symbolen an. Anschließend flüchteten diese unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Hinweise auf mögliche Täter sind derzeit nicht vorhanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0136658/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell