Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Räuberischer Diebstahl

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 28.05.2025 gegen 10:50 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in der Kunstgasse ein. Dort entwendete er mehrere persönliche Gegenstände der 81-jährigen Bewohnerin. Beim Verlassen der Wohnung überraschte die 81-Jährige den Täter, woraufhin er diese zur Seite stieß und unerkannt flüchtete. Glücklicherweise verblieb die Bewohnerin unverletzt. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu einem möglichen Täter liegen derzeit noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei im Altenburger Land unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0136907/2025) (SR)

