Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl nach Sturz

Gera (ots)

Gera. Am späten Abend des 28.05.2025 wurde ein 37-jähriger Mann Opfer eines Diebstahls in der Heinrichstraße. Nach eigenen Angaben stürzte er gegen 22:30 Uhr alkoholbedingt und verlor dabei kurzzeitig das Bewusstsein. In diesem Zeitraum entwendete ein bislang unbekannter Täter sein Smartphone sowie seine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld im mittleren dreistelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu einem möglichen Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer 0137599/2025) (SR)

