POL-HPE: Suche nach vermisster Ehefrau endet mit Happy End

Wiesbaden (ots)

Am heutigen Montag, 19.05.2025, kam es gegen 14 Uhr zu einer größeren Suchaktion aus der Luft und zu Wasser. Ein Ehepaar war jeweils einzeln mit einem Jetski von Eltville, Rhein-km 511, in Richtung NATO-Rampe Ginsheim, Rhein-km 493, unterwegs. Der Ehemann fuhr voraus und blickte sich immer wieder Mal nach seiner Ehefrau um. Als er sich unterhalb der Rettbergsaue, Rhein-km 507, abermals umdrehte, konnte er sowohl seine Frau als auch den Jetski nicht mehr sehen. Nachdem er den Bereich mehrfach vergeblich abgesucht hatte, wendete er sich verzweifelt an die Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden. Diese informierte die Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises, die ihrerseits den Wasserrettungszug zur Personensuche auslöste. Trotz großem Kräfteaufgebot (2 Hubschrauber ADAC und Hessen, 3 leichte Streifenboote der Wasserschutzpolizeien Rüdesheim, Mainz und Wiesbaden, mehrere Mehrzweckboote von Feuerwehren und DLRG aus Hessen und Rheinland-Pfalz) verlief die Absuche im Bereich von Rhein-km 506 bis 517 ergebnislos. Durch jeweils eine Streife zu Land und zu Wasser wurde außerdem der Zielort NATO-Rampe Ginsheim angefahren. Dort angekommen konnte die vermisste Ehefrau wohlbehalten auf ihrem Jetski angetroffen werden. Sie gab an, ihren Mann kurz unterhalb der Rettbergsaue überholt zu haben, anscheinend gänzlich unbemerkt von ihm. Nachdem die ganze Anspannung abgefallen war, konnten sich die erleichterten Eheleute gesund und munter in die Arme nehmen.

