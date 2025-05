Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Tauchunfall nach technischen Problemen

Edersee, Gemarkung 34513 Edertal, Berich (ots)

Am Sonntag, den 18.05.25, gegen 15:15 Uhr, kam es im Bereich des Edersee, Taucherzone 1 Bericher, auf Grund von Problemen mit der Tauchausrüstung zu einem Tauchunfall. Eine 47-jährige Taucherin musste in Folge dessen durch ihre Tauchbegleiter kontrolliert gerettet und an Land gebracht werden. Eine weitere Tauchergruppe konnte sofort unterstützen und die Rettung verständigen, welche mit einem Notarzteinsatz und Rettungshubschrauber unterstützten. Die Verletzte war ansprechbar und wurde durch den Rettungshubschrauber in ein Klinikum ausgeflogen.

