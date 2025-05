Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Blitzeinschlag setzt Dachstuhl in Brand

Gera (ots)

Gera. Am 28.05.2025 gegen 14:40 Uhr wurde der Dachstuhl eines Wohngebäudes im Dorfanger in Gera-Taubenpreskeln durch einen Blitzeinschlag in Brand gesetzt. Zeugen konnten einen lauten Knall wahrnehmen. Mit diesem einher ging ein Stromausfall im Ort. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindert werden. Der Dachstuhl des Wohngebäudes des 77-Jährigen brannte nahezu vollständig ab. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. (SR)

