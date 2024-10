Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Reifen platt: Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (18.10.2024) wurde die Polizei zu einem Streit in die Robert-Bosch-Straße gerufen. Ein Beteiligter beschädigte anschließend einen Streifenwagen. Gegen 22.50 Uhr gerieten zwei Personen in einer Wohnung in der Robert-Bosch-Straße in Streit. Die Polizei beruhigte zunächst die Situation vor Ort und erteilte einem 30-jährigen Beteiligten einen Platzverweis. Der Mann entfernte sich zunächst. Während die Beamten noch in der Wohnung waren, kam der 30-Jährige offenbar zurück und zerstach zwei Autoreifen des Streifenfahrzeugs. Ein Passant beobachtete den Vorfall und informierte die Beamten. Weitere Polizeibeamte nahmen den 30-Jährigen wenig später im Umfeld fest. Er verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und war nicht zu beruhigen. Um weitere Zwischenfälle und Straftaten zu verhindern, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Auch dagegen wehrte sich der 30-Jährige massiv und beleidigte die Einsatzkräfte. Die Nacht verbrachte er dennoch im Polizeiarrest. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel (Reifen am Streifenwagen), Widerstands und Beleidigung ermittelt.

