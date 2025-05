Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Falschgeld im Supermarkt

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Abend des 27.05.2025 gegen 21:30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in einem Supermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße mit einem gefälschten 50-Euro-Schein zu bezahlen. Die Kassiererin erkannte die Fälschung und behielt die Ware sowie den Schein ein. Der Täter flüchtete daraufhin unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0136672/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell