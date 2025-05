Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr

Heinsberg-Hülhoven (ots)

Am Donnerstag (22. Mai) bemerkte ein Zugführer gegen 15.35 Uhr auf dem Streckenabschnitt hinter dem Bahnhof Oberbruch in Fahrtrichtung Dremmen zwei weibliche Personen, die sich mitten im Gleisbett aufhielten. Sofort leitete er eine Vollbremsung ein und betätigte das Horn des Zuges. Kurz vor einem Zusammenstoß sprangen die Personen von den Gleisen und flüchteten durch ein Waldstück und nach ersten Erkenntnissen danach weiter auf einem E-Scooter über einen Feldweg in Richtung der Straße Im Hofbruch nach Grebben. Eines der Mädchen war laut Zeugenbeschreibungen zirka 14 bis 17 Jahre alt, etwa 155 Zentimeter groß und mit einer schwarzen Jeans sowie einem schwarzen Kapuzenshirt bekleidet. Ihre Begleiterin war etwa 170 Zentimeter groß, hatte lange blonde Haare und eine rahmenlose Brille. Sie war mit einer blauen Jeans sowie einem fast bis zum Boden reichenden schwarzen Mantel bekleidet. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zur Identität der Mädchen machen können. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell