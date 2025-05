Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorraddiebstahl

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Am Mittwoch (21. Mai) stahlen unbekannte Täter zwischen 07.50 Uhr und 17 Uhr von einem an der Carlstraße gelegenen Firmenparkplatz ein Motorrad der Marke BMW, an dem ein Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht war.

