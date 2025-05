Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Festnahmen bei Polizeieinsatz - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aachen und der Polizei Heinsberg -

Übach-Palenberg (ots)

Am Mittwoch, 21. Mai, erhielt die Polizei zur Mittagszeit einen Hinweis auf ein Bedrohungsdelikt. Die Einsatzörtlichkeit, ein Haus am Mühlenweg, wurde deshalb aufgrund einer gerichtlichen Anordnung des Amtsgerichtes Aachen durchsucht. Dabei stellte sich heraus, dass dort offenbar Betäubungsmittel hergestellt wurden. Bei dem Einsatz, an dem auch SEK Beamte beteiligt waren, wurden insgesamt drei Personen vorläufig festgenommen. Es handelt sich um drei niederländische Staatsangehörige im Alter von 39, 42 und 55 Jahren, die ihren Wohnsitz in Kerkrade, Heerlen und Übach-Palenberg haben. Ihnen werden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen und sie werden im Verlauf des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt. Durch Dämpfe, die offenbar durch die Herstellung von Betäubungsmitteln entstanden sind, erlitten mehrere Polizeibeamte Haut- und Atemwegsreizungen und wurden leicht verletzt. Am Einsatzgeschehen waren auch Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes beteiligt. Die Straße Mühlenweg blieb bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, die zurzeit noch andauern.

