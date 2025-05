Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Gefährliche Körperverletzung

Renchen (ots)

Am Sonntagabend soll es in der Hauptstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung mit mindestens 17 involvierten Personen im Alter zwischen 21 und 29 Jahren gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen soll eine größere Personengruppe gegen 22:30 Uhr mutmaßlich ein Fahrzeug beschädigt haben. Um dies abzuwehren, soll eine weitere Personengruppe aus einem dortigen Wohnhaus hinzugekommen sein. In der Folge soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personengruppen gekommen sein, woraufhin die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch alarmiert wurden. Vor Ort konnten nur zwei Tatverdächtige im Alter von 24 und 26 Jahren angetroffen werden, der Rest der Personengruppe ist bislang unbekannt. Grund der Auseinandersetzung sollen vorangegangene Streitigkeiten gewesen sein.

/af

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell