POL-OG: Gernsbach - Versuchter Diebstahl aus Pkw

Gernsbach (ots)

In der Nacht zum Montag trieb sich ein 14-Jähriger mit einer weiteren bisher unbekannten Person im Bereich der Waldbachstraße herum und prüfte von insgesamt sechs Pkw die Verschlussverhältnisse, um möglicherweise in diese einzudringen. Durch einen Zeugenhinweis konnte der Tatverdächtige nach kurzer Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht werden. Drei Fahrzeuge wurden bei den Machenschaften beschädigt, ein Diebstahlschaden wurde bisher nicht festgestellt. Der junge Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigte übergeben. Die Jugendsachbearbeiter des Polizeipostens Gernsbach haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. /vo

