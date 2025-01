Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsdelikte im Landkreis Nordhausen

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnten die Beamten des Inspektionsdienstes insgesamt 4 Verkehrsdelikte zur Anzeige bringen. Zum einen wurde in Sollstedt ein E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz festgestellt. Des Weiteren stand ein Mopedfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. In Nordhausen führten die Beamten in der Halleschen Straße eine Verkehrskontrolle mit einem Skoda durch. Der Fahrzeugführer stand zu diesem Zeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Außerdem konnte in der Wilhelm-Nebelung-Straße ein VW Up kontrolliert werden. Zur Prüfung der Fahrtüchtigkeit wurde ein Atemalkoholtest sowie ein Drogentest durchgeführt. Beide Tests verliefen positiv. Im Rahmen der Beweissicherung wurde eine Blutentnahme mit dem Fahrzeugführer durchgeführt.

Durch den Inspektionsdienst werden entsprechende Anzeigen verschriftet.

