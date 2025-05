Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Appenweier (ots)

Ermittler des Polizeipostens Appenweier sind aktuell auf der Suche nach Zeugen eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend. Ein 17-Jähriger soll gegen 18 Uhr mit seinem E-Scooter die Bachstraße in Fahrtrichtung Steinstraße befahren haben. Nach ersten Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bei einer dortigen Verbindungsbrücke nach links in die Bachstraße abgebogen sein und habe hierbei die Vorfahrt des 17-Jährigen missachtet. Der Jugendliche versuchte dem Auto auszuweichen, wodurch er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Es entstand ein Unfallschaden von rund 250 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer oder zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07805 9157-0 zu melden.

