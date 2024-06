Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendiebe landen hinter Gittern

Erfurt (ots)

Für zwei Ladendiebe endete ihr Beutezug gestern Nachmittag in Erfurt hinter Gittern. Die beiden 20-jährigen Männer hatten es gegen 15:00 Uhr auf eine Parfümerie in der Innenstadt abgesehen. Als sie von einem Ladendetektiv beim Diebstahl erwischt wurden, sollten sie zunächst mit in sein Büro kommen. Dieser Aufforderung kamen die beiden Männer nicht nach. Stattdessen kam es zu einem Handgemenge, in dessen Folge sie den Ladendetektiv mit einem Messer bedrohten, ihn durch Schläge leicht verletzten und zunächst flüchten konnten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es Polizisten jedoch, die beiden Täter im Bereich des Domplatzes zu schnappen und vorläufig festzunehmen. Die beiden polizeibekannten Täter wurden am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. (DS)

