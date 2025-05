Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kollision zwischen Fahrrad und Pkw

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall auf der Kreuzung Kronenstraße/Hauptstraße kam es am heutigen Freitagnachmittag gegen 15:15 Uhr. Ersten Erkenntnissen zu Folge, war der Fahrer eines Mitsubishi auf der Kronenstraße, aus Richtung "Am Kestendamm" kommend, in die Kreuzung eingefahren um nach links abzubiegen. Hierbei soll es zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin gekommen sein, die die Kreuzung aus Richtung Kronenplatz kommend, geradeaus querte. Die schwerverletzte Frau wurde durch den Rettungsdienst in das nahegelegene Klinikum gebracht. Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg und des Polizeireviers Offenburg sind derzeit mit der Unfallaufnahme vor Ort beschäftigt.

/rs

