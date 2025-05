Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann wird zwischen zwei Lkw eingeklemmt und schwer verletzt

Erkelenz-Lövenich (ots)

Am Donnerstagmorgen (22. Mai) kam es auf einem an der Kasernenstraße gelegenen Firmengelände zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Erkelenzer schwere Verletzungen erlitt. Der 23-Jährige hatte gegen 08.40 Uhr seinen Lkw in einem Gefälle abgestellt und sich an die Ladefläche eines zweiten Lkw begeben. Nach bisherigen Erkenntnissen rollte der zuvor von ihm geparkte Lkw zurück und klemmte den jungen Mann zwischen den beiden Fahrzeugen ein. Er musste mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

