POL-OL: Mehrere Einbrüche im Oldenburger Stadtgebiet - Zeugen gesucht

In der vergangenen Nacht von Dienstag, den 04.03.2025 auf Mittwoch, den 05.03.2025 kommt es im Stadtgebiet Oldenburg zu fünf Einbrüchen in verschiedene Bürogebäude.

Die Taten erfolgen in einem Tatzeitraum zwischen 17:00 - 08:00 Uhr. Die bislang unbekannten Täter verschaffen sich zwischen 17:00 - 21:45 Uhr mittels Aufhebelns einer Tür Zutritt zu einem Bürogebäude in der Moslestraße. Der entstandene Sachschaden und das Diebesgut ist bisher noch nicht vollständig beziffert.

Bei der zweiten Tatörtlichkeit handelt es sich um ein Bürogebäude in der Innenstadt an der Örtlichkeit Stau zur Einmündung Güterstraße. Hier dringen die unbekannten Täter auf bislang unbekannte Weise in dem Zeitraum zwischen 17:05 - 06:45 Uhr in das Bürogebäude ein und entwenden eine Geldkassette und Bargeld.

Ebenfalls in der Straße Stau kommt es zwischen 17:20 - 08:00 Uhr zu einem weiteren Einbruch in ein Bürogebäude, bei dem die unbekannten Täter die Eingangstür aufhebeln, um in das Innere zu gelangen. Die unbekannten Täter verlassen jedoch ohne Diebesgut wieder das Gebäude.

Die gleiche Art der Tatbegehung ereignet sich zwischen 20:00 - 08:00 Uhr in ein Geschäftshaus in der Kaiserstraße in Oldenburg. Hier hebeln die Täter mittels eines unbekannten Werkzeugs eine Bürotür auf, erlangen jedoch ebenfalls kein Diebesgut und verlassen anschließend das Objekt.

Die letzte bekannte Tat ereignet sich zwischen 17:30 - 08:00 Uhr in ein Büro an der Anschrift Staugraben. Die unbekannten Täter gelangen auf bislang nicht ermittelte Weise in das Gebäude und entwenden aus einer Geldkassette Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Hinweise können telefonisch unter der Nummer 0441 - 7904115 an die Polizeiinspektion Oldenburg übermittelt werden. (272682)

