Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Gasaustritt entpuppt sich als Heizungsdefekt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Pulheim (ots)

Freitagnacht wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Gasaustritt in einem Haus in Pulheim-Sinthern gemeldet. Die Feuerwehr eilte mit etlichen Kräften zur Einsatzstelle, konnte aber schnell feststellen, dass es sich um keinen Gasaustritt handelte.

Um 0:42 Uhr am frühen Samstagmorgen (28.06.) wurden die Löschzüge Geyen, Brauweiler und Pulheim mit der hauptamtlichen Wache und dem Rettungsdienst mit dem Einsatzstichwort "Gasaustritt" in den Flurweg im Pulheimer Stadtteil Sinthern entsendet. Gleichzeitig wurde auch der Gasversorger dorthin beordert. Bei Eintreffen stellten die Kräfte der Feuerwehr fest, dass ihnen im Treppenraum eine leichte Wasserdampfwolke mit modrigem Geruch entgegenschlug. Ein Gasgeruch konnte nicht festgestellt werden. Ein Trupp unter Atemschutz erkundete die Situation im Heizungskeller und hier wurde unter anderem durch Messungen schnell festgestellt, dass eine ungewöhnlich hohe Konzentration an Kohlenmonoxid und Wasserdampf bestand. Ein Gasaustritt konnte nicht ermittelt werden. Dies wurde anschließend auch vom Gasversorger bestätigt. Unter der Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Christian Heinisch konnten nach diesen Feststellungen ein wesentlicher Teil der insgesamt 35 Kräfte, die mit acht Fahrzeugen vor Ort waren, die Einsatzstelle wieder verlassen. Da aus der Heizungsanlage weiterhin unkontrolliert Wasserdampf austrat, wurde diese durch den Energieversorger abgeschaltet, der Bereich gelüftet und die Mieter hierüber informiert. Bevor die Feuerwehr nach gut einer Stunde die Einsatzstelle verließ, ergaben abschließende Luftmessungen - sowohl im betroffenen Wohnhaus als auch im durch einen gemeinsamen Keller verbundenen Nachbarhaus - dass keine gesundheitsschädlichen Konzentrationen mehr nachgewiesen werden konnten.

Original-Content von: Feuerwehr Pulheim, übermittelt durch news aktuell