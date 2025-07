Polizei Köln

POL-K: 250731-1-K Verletzungen von Geschäftsgeheimnissen - Kripo Köln durchsucht Wohnungen und Firmenanschrift von fünf Beschuldigten

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Verfahren wegen der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen gegen fünf ehemalige Mitarbeiter (36, 45, 56, 56, 59) eines Kölner Unternehmens für Sonnen- und Wetterschutzprodukte haben Ermittler der Polizei Köln am frühen Donnerstagmorgen (31. Juli) insgesamt fünf Wohnungen in Köln, Kerpen und Mönchengladbach sowie eine Geschäftsanschrift in Köln durchsucht. Die Ermittler stellten dabei Datenträger, Laptops, Mobiltelefone und diverse Unterlagen sicher.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, im Tatzeitraum Anfang 2025 in unbefugter Weise betriebsinterne Unterlagen insbesondere zu Produktentwicklungen des Unternehmens mittels technischer Ausrüstung kopiert und diese Informationen für den Aufbau einer Niederlassung eines Konkurrenzunternehmens in Köln genutzt zu haben.

Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Auskünfte erteilt Staatsanwalt Sinan Sengöz von der Staatsanwaltschaft Köln. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell