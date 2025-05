POL-GE: Widerstand bei Objektkontrolle

Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag, 20. Mai 2025, ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 15 Uhr befanden sich ein 19-jähriger Autofahrer sowie der 68-jährige Radfahrer auf der Bismarckstraße, Kreuzung Florastraße, in Fahrtrichtung Bismarck. Als der 19-jährige Gelsenkirchener nach rechts in die Florastraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Gelsenkirchener ...

