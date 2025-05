Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die tatverdächtige Ladendiebin?

Gelsenkirchen (ots)

Die unbekannte weibliche Person wurde dabei beobachtet, wie sie Waren an einer Selbstbedienungskasse einscannt und anschließend das Geschäft verlässt, ohne die Ware zu bezahlen. Wer kann Angaben zu der Identität der Person machen?

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einer Tatverdächtigen in einem Fall von Ladendiebstahl. Am Donnerstag, 20. März 2025, nutzte die bislang unbekannte Frau eine Selbstbedienungskasse in einer Drogerie auf dem Bahnhofsvorplatz in der Altstadt. Zwar scannte sie alle Artikel ein, danach nahm sie allerdings ihre Ware mit, ohne zu bezahlen. Eine Überwachungskamera zeichnete den Vorgang auf. Schon wenige Tage zuvor, am 15. März, war sie dabei beobachtet worden.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung dieser Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/168910

