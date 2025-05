Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sakraler Gegenstand von Friedhof in Bismarck gestohlen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen wurde am Montag, 19. Mai 2025, zum Friedhof in der Straße Am Stäfflingshof nach Bismarck gerufen, um eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aufzunehmen.

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Sonntagabend, 18. Mai 2025, 21.15 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, eine Kupferhaube, die sich auf einem alten Taufbecken befand, das im Hof des Friedhofs steht. Das Taufbecken stammt aus der geschlossenen Kirche St. Franziskus und ist daher von großer Bedeutung für zahlreiche Gemeindemitglieder. Durch das Lösen der Verschraubungen zwischen dem Taufbecken und der entwendeten Kupferhaube, wurde das Becken beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Kupferhaube haben, werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

