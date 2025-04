Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Achtung vor der Betrugsmasche "Reisende Handwerker" - Tipps und richtiges Verhalten

PR Grimmen (ots)

Was für ein 64- und 65-jähriges Ehepaar eventuell wie ein Aprilscherz klang, endete für die Polizei in Grimmen in Strafanzeigen wegen des Verdachts des Betruges und des Wuchers.

Am Dienstag, dem 01.April 2025 suchten eine Handvoll vermeintlicher Handwerker die Familie in der Gemeinde Eixen auf und versprachen zu einem angeblichen "Spottpreis" einen Zaun zu erneuern. Doch wie sich herausstellte, wollten die polnischen und rumänischen Arbeiter am Ende sogar eine Summe von 15.000 Euro für die geleistete Arbeit. Die beiden deutschen Geschädigten, reagierten richtig und informierten die Polizei.

Ähnlich erging es einem Ehepaar aus dem Amt Franzburg/Richtenberg. Die beiden 68- und 73-Jährigen gaben bei den vermutlich selben Tätern geringfügige Bauarbeiten an einem Schuppen in Auftrag. Auch hier wollten die vermeintlichen Handwerker im Anschluss wieder eine Summe von fast 15.000 Euro.

Bei dem Vorgehen handelt es sich um die Betrugsmasche namens "Reisende Handwerker". Diese bezieht sich auf eine Methode, bei der Betrüger als Handwerker auftreten und versuchen, ahnungslose Opfer zu überreden, für vermeintlich notwendige Reparaturen oder Dienstleistungen zu bezahlen. Oftmals geben sie vor, dass dringende Arbeiten anstehen, die sofort erledigt werden müssen, und verlangen oft bereits im Voraus eine Zahlung. Die Qualität der Arbeit ist häufig schlecht oder die Dienstleistungen werden gar nicht erbracht.

Die Polizei empfiehlt bei der Betrugsmasche folgende Vorsichtsmaßnahmen: - Seien Sie skeptisch, wenn Handwerker ohne vorherige Ankündigung an Ihre Tür klopfen und Dienstleistungen anbieten.

- Lassen Sie sich immer einen Ausweis oder eine Gewerbeanmeldung zeigen, um die Identität des Handwerkers zu überprüfen.

- Lassen Sie sich vor Beginn der Arbeiten einen schriftlichen Kostenvoranschlag geben und klären Sie die Preise im Voraus.

- Fragen Sie nach Referenzen oder suchen Sie online nach Bewertungen des Handwerkers, um dessen Seriosität zu überprüfen.

- Seien Sie vorsichtig bei Vorauszahlungen. Zahlen Sie nur, wenn die Arbeit zu Ihrer Zufriedenheit abgeschlossen ist.

- Schließen Sie einen schriftlichen Vertrag ab, der die vereinbarten Leistungen und Preise festhält.

- Wenn Sie sich unsicher fühlen oder verdächtige Aktivitäten bemerken, zögern Sie nicht, die Polizei zu kontaktieren.

Durch diese Maßnahmen können Sie sich besser vor möglichen Betrügern schützen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell