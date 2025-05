Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag, 20. Mai 2025, ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 15 Uhr befanden sich ein 19-jähriger Autofahrer sowie der 68-jährige Radfahrer auf der Bismarckstraße, Kreuzung Florastraße, in Fahrtrichtung Bismarck. Als der 19-jährige Gelsenkirchener nach rechts in die Florastraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Gelsenkirchener Fahrradfahrer, der zuvor den Radweg genutzt hatte. Der 68-Jährige kam zu Fall und wurde dabei schwer verletzt.

Eine zufällig vor Ort anwesende Fahrradstreife der Polizei kümmerte sich um die Erstversorgung des Radfahrers, ehe kurz darauf der Rettungsdienst und ein Notarzt für die medizinische Versorgung eintrafen. Hinzugezogene Einsatzkräfte der Polizei sicherten die Unfallstelle und kümmerten sich um die zahlreichen Schaulustigen an der Kreuzung. Da anfangs eine Lebensgefahr beim Gelsenkirchener nicht ausgeschlossen werden konnte, kam zudem ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bochum hinzu.

Der Radfahrer wurde anschließend vom Rettungsdienst der Gelsenkirchener Feuerwehr zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da bei dem 19-jährigen Autofahrer der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, wurde er mit zur Wache genommen. Dort fiel ein Drogenvortest positiv aus, woraufhin ihm eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen wurde. Der Unfallwagen sowie der Führerschein des Gelsenkircheners wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen, auch zum genauen Unfallhergang, dauern an.

Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Florastraße, in Höhe der Kreuzung der Bismarckstraße, in Fahrtrichtung Bulmke-Hüllen für rund zwei Stunden gesperrt.

