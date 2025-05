Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 55-Jähriger zerkratzt nach Unfall unter Alkoholeinfluss mehrere Streifenwagen

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro geht nach derzeitiger polizeilicher Erkenntnisse auf das Konto eines 55 Jahre alten Mannes, der am frühen Sonntagmorgen (11.05.2025) vor dem Polizeirevier in Bietigheim-Bissingen mehrere Streifenwagen zerkratzte. Der Mann hatte sich kurz zuvor noch im Polizeirevier befunden, da er am Samstagabend (10.05.2025) gegen 23.10 Uhr im Stadtteil Bissingen vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol mit seinem BMW in einen Unfall verwickelt gewesen war. Im Kreisverkehr der Bahnhofstraße und der Wörthstraße soll er laut Zeugen von der Fahrbahn abgekommen sein, worauf sein PKW auf der Mittelinsel aufsetzte und beschädigt wurde. Der 55-Jährige setzte seine Fahrt jedoch zunächst fort und hielt dann auf einem Parkplatz in der Arnold-Jäger-Straße. Die alarmierte Polizei konnte den BMW-Fahrer dort antreffen. Aufgrund seines Verhaltens ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung. Der 55-Jährige, der nun zum Polizeirevier gebracht wurde, lehnte eine Atemalkoholkontrolle jedoch ab, so dass eine Blutentnahme notwendig wurde. Darüber hinaus wurde auch sein Führerschein beschlagnahmt. Da er sich wenig einsichtig zeigte, mussten die Einsatzkräfte schließlich auch seinen BWM-Schlüssel beschlagnahmen. Als der 55-Jährige nach Durchführung der polizeilich notwendigen Maßnahmen das Polizeirevier verließ, konnte ein Beamter beobachten, wie der Tatverdächtige drei Streifenwagen vermutlich mit einem anderen Schlüssel zerkratzte. Mehrere Einsatzkräfte eilten hierauf hinaus und nahmen den 55-Jährigen vorläufig fest. Der 55-Jährige musste den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Die Ermittlungen dauern an.

