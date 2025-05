Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar, Neckargröningen: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind. Unfallbeteiligte gesucht - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 10.05.2025 gegen 14:40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Ludwigsburger Straße/Pfarrer-Hiller-Straße in Neckargröningen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Der Junge war mit einem Elektro-Kleinkraftrad (ugs. Pocketbike) unterwegs und musste an der Kreuzung anhalten, da sich von links ein schwarzer Pkw näherte. Die Lenkerin des Pkw habe angehalten und dem Fahrer des Elektro-Kleinkraftrads signalisiert, dass er die Kreuzung passieren könne. Daraufhin sei er losgefahren, die Pkw-Lenkerin jedoch auch und habe das Fahrzeug des Jungen gestreift, wodurch dieser stürzte und sich leicht verletzte. Während der Vorbeifahrt des Pkw an dem Jungen kam es zu einer weiteren Berührung, wodurch der Junge nochmals leicht verletzt wurde. Beide Beteiligten verließen daraufhin die Unfallstelle. Der Fahrer des Elektro-Kleinkraftrads wurde von einem später hinzugerufenen Rettungsdienst ambulant versorgt. Beim dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen viertürigen Pkw. Am Steuer sei eine ältere Dame gesessen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall, dem Fahrzeug oder der Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden (Tel.: 07154/1313-0).

