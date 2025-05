Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 10.05.2025 gegen 16:30 Uhr kam es in der Stuttgarter Straße in Schiweberdingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kraftrad und einem Pkw. Der 17-Jährige Fahrer des Piaggio Kraftrades befuhr die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Kallenberg. Die 53-Jährige Fahrerin eines Mitsubishi Space Star fuhr aus der Einfahrt eines Hauses auf die Stuttgarter Straße in entgegengesetzte Richtung ein. Beim Abbiegevorgang kollidierte die Pkw-Fahrerin mit dem Kraftradfahrer, dieser wurde durch die Kollision schwer verletzt. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen verbracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Zur Unfallaufnahme waren zwei Streifenwagen vor Ort.

