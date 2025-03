Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt die Taschendiebe?

Hamm (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach Taschendieben.

Die bislang unbekannten Tatverdächtigen entwendeten am 30.10.2024, gegen 11:00 Uhr, in einem Drogeriemarkt an der Wilhelmstraße die Geldbörse einer Geschädigten aus ihrer Handtasche.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die beiden Männer zuvor auch bei einem gemeinschaftlichen Taschendiebstahl am 26.10.2024 gegen 10.30 Uhr in einer Drogeriefiliale an der Roxeler Straße in Münster in Erscheinung getreten sind.

Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu den Personen geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de . (ds)

Link zum Fahndungsportal und den Fotos der Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/161868

