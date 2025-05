Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8, Gemarkung Leonberg - Verkehrsunfall - Sattelzug fährt auf Schutzplanke und verursacht erheblichen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 10.05.2025 ereignete sich gegen 07.35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz vor der Anschlussstelle Leonberg-West. Ein 71-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz Actros Sattelzuges kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr hierbei die dortige Schutzplanke, sowie weitere Verkehrseinrichtungen auf einer Länge von ca. 100 Metern. Der 71-Jährige blieb dabei unverletzt. Es entstand jedoch am Sattelzug und an den Verkehrseinrichtungen ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 90.000 Euro. Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde zudem das Umweltwasseramt verständigt, welches vor Ort auf einer Länge von ca. 75 Meter Erdreich abtragen musste. Während der Unfallaufnahme sowie den Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren der Standstreifen, der rechte Fahrstreifen und teilweise auch der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Dadurch kam es bis ca. 16.25 Uhr zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen, mit einem Rückstau von bis zu 6 Kilometern.

