POL-K: 250804-1-K Mutmaßlicher Räuber überfällt zwei Geschäfte in Köln-Mülheim - Einsatzkräfte erkennen Tatverdächtigen wieder

Köln (ots)

Nach zwei versuchten Geschäftsüberfällen auf der Frankfurter Straße im Stadtteil Mülheim hat ein Streifenteam am Samstagmorgen (2. August) einen Tatverdächtigen (31) mit Hilfe von privaten Videoaufnahmen wiedererkannt und vorläufig festgenommen.

Ersten Erkenntnissen nach hatte der 31-Jährige gegen 11 Uhr auf der Frankfurter Straße den Angestellten (34) eines Elektronikgeschäfts bedroht und von ihm die Herausgabe der Tageseinnahmen gefordert. Als dieser sich jedoch weigerte und stattdessen die Polizei alarmierte, verließ der 31-Jährige das Geschäft und versuchte sein "Glück" in einem benachbarten Haushaltswarenladen. Auch hier soll er den Inhaber (37) bedroht und erfolglos die Herausgabe von Bargeld verlangt haben. Kurz darauf lief er ohne Beute in Richtung Wiener Platz davon.

Da der 31-Jährige bei beiden Überfällen von privaten Videokameras gefilmt worden war, konnten Einsatzkräfte den 31-Jährigen mit Hilfe dieser Aufnahmen zügig identifizieren und in unmittelbarer Nähe lokalisieren. Ein Richter schickte den einschlägig vorbestraften Mann bereits am Sonntag (3. August) in Haft. (bg/al)

