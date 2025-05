Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250527.3 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung

Kiel (ots)

Vergangenen Donnerstag kam es in Neumühlen-Dietrichsdorf zu einer schweren räuberischen Erpressung, bei dem der Täter eine vermeintlich hochwertige Jacke erbeutete. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben des 15-Jährigen habe er sich gegen 23 Uhr an der Bushaltestelle Johannisburger Straße im Masurenring aufgehalten, als eine Person auf einem E-Scooter an ihm vorbei gefahren sei. Diese sei dann abgestiegen und habe unter Vorhalt eines Messers die vermeintlich hochwertige Jacke der Marke "Moncler" gefordert. Tatsächlich handelte es sich jedoch um eine Fälschung von niedrigem Wert, die der 15-Jährige in einem asiatischen Online-Shop bestellt haben will. Nachdem der Täter die Jacke erhalten habe, sei er mit dem E-Scooter in Richtung Nachtigalstraße geflüchtet.

Es soll sich um einen 16-18 Jahre alten Jugendlichen handeln, der etwa 175 cm groß und von breiter Statur sein soll. Er soll einen schwarzen Ziegenbart getragen haben, zur Tatzeit mit einer schwarzen Jogginghose sowie einem grauen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein und eine schwarze Bauchtasche der Marke "Gucci" bei sich getragen haben. Da der Täter die Kapuze tief ins Gesicht gezogen haben soll, konnte der 15-Jährige keine weiteren Angaben zur Beschreibung machen.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

