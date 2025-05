Polizeidirektion Kiel

POL-KI: Streit auf Supermarktparkplatz eskaliert - Zeugen gesucht

Laboe (ots)

Gestern zur Mittagszeit sei ein zunächst verbaler Streit auf einem Supermarktparkplatz in Laboe eskaliert und ein Beteiligter habe eine Machete aus seinem Auto geholt. Damit sei er schreiend über den Parkplatz gelaufen und sei bis zum Eintreffen der Polizei von Passanten in Schach gehalten worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am 22.05.2025 gegen 11:45 Uhr sei es zu einem Streit zwischen zwei Männern auf einem hoch frequentierten Supermarktparkplatz an der Straße Bullbrücke am Ortseingang von Laboe gekommen. Ein 59-jähriger Fußgänger warf einem 77 Jahre alten Autofahrer vor, ihn beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug touchiert zu haben. Im Verlauf des lautstarken Streits sei der Fußgänger zu seinem abgestellten PKW gegangen und habe eine Machete mit einer 41 cm langen Klinge geholt. Danach habe er sich schreiender Weise mit erhobener Machete auf die Suche nach seinem Kontrahenten gemacht, der sich in der Zwischenzeit einige Meter von dem Ort des Geschehens entfernt hätte.

Auf dieses bedrohliche Szenario seien diverse Einkaufende aufmerksam geworden. Zwei Handwerker hätten folgend den Entschluss gefasst, den aus Frankreich stammenden Beschuldigten mit zwei Einkaufswagen zu stoppen und ihn damit einzukesseln. Dabei sei dem Mann die Machete aus der Hand gefallen, die ein weiterer Passant an sich genommen habe. Folgend sei der Franzose von den Handwerkern überwältigt und an die alarmierten Polizisten des Wasserschutzpolizeireviers Kiel übergeben worden. Dabei habe der 59-Jährige Widerstand geleistet.

Da sich der Franzose im Verlauf des Geschehens offenbar aus noch zu klärender Ursache am Arm verletzt habe, wurde ein Rettungswagen hinzugezogen und er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Dort übernahm ein Arzt die Versorgung und entnahm überdies eine Blutprobe, da ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von 2,37 Promille ergab und sich der Beschuldigte neben den Vorwürfen der Bedrohung und Beleidigung auch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr verantworten muss, da er nach aktuellem Stand mit seinem Auto auf den Parkplatz gefahren sein dürfte. Nach dem Abschluss der Maßnahmen entließen ihn die Beamten vor Ort.

Die Polizeistation Heikendorf führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, welche die Taten beobachtet oder gefilmt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 1710 entgegen.

Kai Teichmann

