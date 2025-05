Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250527.2 Lütjenburg: Polizei sucht Unfallzeugen

Lütjenburg (ots)

Samstag kam es in Lütjenburg zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs verletzten Personen. Die örtliche Polizeistation führt die Ermittlungen und sucht insbesondere eine Zeugin.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete ein 62 Jahre alter Fahrer eines BMW gegen 22 Uhr die Vorfahrt eines auf der Kieler Straße fahrenden Opel eines 50-Jährigen, so dass es an der Einmündung zur Ferdinand-von-Schill-Straße zum Zusammenstoß der beiden Wagen kam. Beide Fahrer sowie vier weitere Insassen des Opel im Alter zwischen 19 und 46 Jahren erlitten Verletzungen. Insgesamt vier Personen, darunter beide Fahrer, kamen zur Versorgung in Krankenhäuser. Die Autos mussten aufgrund der Schäden abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum der Fahrer liegen nicht vor.

Die Ermittlungen werden bei der Polizeistation Lütjenburg geführt. Die Beamtinnen und Beamten suchen weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere eine Ersthelferin, die die Betroffenen mit Getränken versorgte, wird gebeten, sich unter 04381 / 906 331 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

