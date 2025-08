Polizei Köln

POL-K: 250804-5-K/BAB/BM Aktueller Verkehrsunfall auf der BAB 555 - Autobahn in beide Richtungen gesperrt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 555 in Richtung Bonn ist am Montagnachmittag (4. August) ein Kradfahrer (29) bei Wesseling schwer verletzt worden. Wegen des Einsatzes eines Rettungschubschraubers war die Fahrbahn in Richtung Köln ebenfalls gesperrt.

Zeugenangaben zufolge war der Kradfahrer gegen 17.30 Uhr auf der A 555 in Richtung Bonn auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. In der Baustelle vor der Ausfahrt Wesseling wechselte er nach rechts. Als der vor ihm auf dem linken Fahrstreifen fahrende Tesla-Fahrer (29) ebenfalls nach rechts wechselte, erfasste er den Motorradfahrer mit dem Heck.

Die Unfallaufnahme dauert noch an. Die Richtungsfahrbahn Köln ist aktuell wieder befahrbar. In Richtung Bonn führt die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell