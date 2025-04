Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Friedrichstadt: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an der Eider-Treene-Schule

Friedrichstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag, 25.03.25, auf Mittwoch, 26.03.25 kam es in Friedrichstadt zum wiederholten Mal zu einer Sachbeschädigung durch Steinwürfe an Fensterscheiben der Eider-Treene-Schule.

In der besagten Nacht wurden mehrere Fensterscheiben des Neubaus der Sporthalle beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 30.000 Euro.

Bereits Anfang des Jahres soll es zu einer Sachbeschädigung durch Steinwürfe an der Schule gekommen sein, die jedoch aufgrund der geringen Schadenhöhe zunächst nicht zur Anzeige gebracht wurde.

Auch in der Nacht von Donnerstag, 31.10.2024 zum 01.11.2024 wurde eine gleichgelagerte Sachbeschädigung an der Schule angezeigt. Damals entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro.

In keinem der Fälle liegen aktuell Hinweise auf den oder die Täter vor.

Die Polizeistation Friedrichstadt ermittelt und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die in den besagten Nächten verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter 04881-286 90 20 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell