Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Vorfahrtsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrer in Bad Kreuznach (Bosenheim).

Bad Kreuznach (ots)

Am 13.05.2025 gegen 17:24 Uhr befuhr eine 44-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem PKW im Bad Kreuznacher Ortsteil Bosenheim die Hackenheimer Straße in Fahrtrichtung der Rheinhessenstraße. An der darauffolgenden Einmündung übersieht die PKW-Fahrerin einen auf der Rheinhessenstraße von links kommenden 63-jährigen Fahrradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin der Fahrradfahrer stürzt und sich leichte Verletzungen zuzieht. Der Fahrradfahrer wird in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Gegen die PKW-Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung nach § 229 StGB eingeleitet.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell