Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Streitigkeit in der Fußgängerzone endet in einer Festnahme

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstagnachmittag, dem 13.05.2025, wurde gegen 17:30 Uhr die Polizei in Bad Kreuznach über eine Auseinandersetzung mit einem Messer, vor einem Supermarkt in der Fußgängerzone von Bad Kreuznach, unterrichtet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der 47-jährige Beschuldigte zuvor mit einer Freundin in Streit geraten sei. Diesen Streit versuchte eine Gruppe um drei Männer zu schlichten. Daraufhin entfernte sich der Beschuldigte kurzzeitig und kam nach einigen Minuten zurück, um eine Person aus der Gruppe zur Rede zu stellen. Hierbei zeigte er ein Messer vor und hielt dies in bedrohlicher Art vor sich. Die drei Männer konnten den Beschuldigten, auch unter zur Hilfenahme eines Pfeffersprays, überwältigen und anschließend der Polizei übergeben. Hierbei wurde keiner der Akteure verletzt. Der Beschuldigte beatmete im späteren Verlauf ein Atemalkoholtestgerät mit einem Wert von 2,63 Promille.

Im weiteren Verlauf wurde der Beschuldigte zur Dienststelle verbracht und nach einer Blutentnahme, dem Gewahrsam zugeführt. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt wurde die vorläufige Festnahme erklärt, sodass der Beschuldigte am morgigen Tag dem Haftrichter vorgeführt werden soll.

Die Fußgängerzone war zu diesem Zeitpunkt, auch auf Grund des sonnigen Wetters, gut besucht, sodass sowohl das Ursprungsereignis, als auch der Polizeieinsatz an sich besonders öffentlichkeitswirksam war.

