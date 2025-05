POL-PDKH: Unversicherter E-Scooter-Fahrer unter der Wirkung von Betäubungsmittel kontrolliert

Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstagnachmittag, dem 13.05.2025, wurde gegen 17:30 Uhr die Polizei in Bad Kreuznach über eine Auseinandersetzung mit einem Messer, vor einem Supermarkt in der Fußgängerzone von Bad Kreuznach, unterrichtet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 47-jährige Beschuldigte zuvor mit einer Freundin in Streit geraten sei. Diesen Streit versuchte ...

mehr