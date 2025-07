Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradsturz in Kunitz - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Der Polizei ist am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall in Kunitz bekannt geworden, bei dem eine Frau mit einem Fahrrad stürzte. Sie befuhr gegen 19:30 Uhr die Straße An der Mühle und kam aufgrund derzeit nicht bekannter Ursache zu Fall. Dadurch verletzte sich die 45-Jährige schwer und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. Wer den Vorfall beobachtet hat oder weitere Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0172129/2025).

