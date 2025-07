Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin

Jena (ots)

Um noch den Bus zu erreichen, überquerte am späten Donnerstagabend eine Frau eilig die Grietgasse. In diesem Moment fuhr ein Pkw an dem haltenden Bus vorbei und erfasste die auf der Straße befindliche Frau. Die 62-Jährige wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt, jedoch entstand eine Beschädigung an seinem Fahrzeug. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

