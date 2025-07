LPI-J: Mietroller im Jenaer Norden umgestoßen

Jena (ots) - Um an ihre Beute zu gelangen, haben Unbekannte einigen Aufwand betrieben. Wie am Donnerstagmittag durch einen Vorarbeiter festgestellt wurde, fehlten aus einem Rohbau am Inselplatz mehrere Meter Kabel. Das kuriose dabei, die Kabel waren bereits verbaut gewesen. Der Tatzeitraum erstreckt sich seit dem 19. Juni. Der oder die Täter betraten das Objekt und begaben sich in das erste Obergeschoss. Hier durchtrennten diese mehrere Meter Kabel, welche bereits in der ...

