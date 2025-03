Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 30.03.2025 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl

38228 Salzgitter-Lebenstedt, Einsteinstraße Tatzeitraum 29.03.2025, 18:00 Uhr bis 30.03.2025, 00:18 Uhr In dem o.g. Zeitraum hebelte der/die bislang unbekannte(n) Täter die Terrassentür der tatbetroffenen Wohnung auf. Es wurden zwei Uhren und Bargeld entwendet. Anschließend flüchtete(n) der/die Täter in unbekannte Richtung. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Diebstahl von Pkw

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Kohlenstraße, Meerweg, Stadtweg Tatzeitraum 28.03.2025, gegen 21:00 Uhr bis 29.03.2025, gegen 09:45 Uhr In dem o.g. Zeitraum versuchte der/die unbekannte(n) Täter drei Pkw älteren Baujahres zu entwenden. In zwei Fällen wurden die Fahrertüren der tatbetroffenen Pkw gewaltsam geöffnet und vergeblich versucht durch die Manipulation der Zündschlösser die Fahrzeuge zu starten. In einem weiteren Fall scheiterte bereits der Versuch die Fahrertür gewaltsam zu öffnen. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw

38228 Salzgitter-Lebenstedt, Siemensweg Tatzeitraum 28.03.2025, 10:30 Uhr bis 29.03.2025, 12:17 Uhr In dem o.g. Zeitraum stach der bislang unbekannte Täter in den hinteren rechten Reifen des tatbetroffenen Pkw. Daraus resultierte ein Einschnitt mit einer geschätzten Länge von ca. 3cm in der Reifenflanke. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße Tatzeitraum 29.03.2025, 13:00 Uhr bis 30.03.2025 01:30 Uhr In dem o.g. Zeitraum wurde die Heckscheibe des tatbetroffenen Pkw von einem bislang unbekannten Täter mit drei Steinen eingeworfen. Zudem wurde ebenfalls versucht auf der Fahrerseite eine weitere Pkw-Scheibe mittels eines Steines einzuwerfen, dies gelang jedoch nicht. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Schubertstraße Tatzeitpunkt 29.03.2025, 22:22 Uhr Zeugen beobachteten wie der bislang unbekannte Täter zu der o.g. Zeit auf mehrere ordnungsgemäß am Fahrzeugrand geparkte Pkw eingeschlagen hat. An zwei Pkw wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass die jeweiligen rechten Außenspiegel beschädigt wurden. Weitere beschädigte Pkw wurden nicht festgestellt. Eine Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Der Täter konnte in unbekannte Richtung fliehen. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

