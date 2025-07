Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahndung erfolgreich - Handschellen klickten gleich doppelt

Jena/Weimar (ots)

Die konzentrierte Fahndung nach einem Intensivtäter endete in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag in einer Wohnung in Weimar Schöndorf.

Fahnder der Kriminalpolizeiinspektion Jena konnten in den Nachtstunden des 02. Juli einen Intensivtäter in Weimar festnehmen. Gegen den 30-jährigen, aus dem Raum Gotha stammenden, Mann lagen Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Erfurt und Schweinfurt, u.a. wegen PKW Diebstählen, vor. Die Kriminalisten wurden auf ihn aufmerksam, als im Grenzgebiet zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt mehrere zuvor als gestohlen gemeldete Fahrzeuge aufgefunden wurden. Die Tatorte der Diebstähle lagen hier z.B. in Bayern, sowie in Süd- und Nordthüringen. Die akribische Auswertung von kriminaltechnisch gesicherten Spuren erhärtete den Verdacht gegen den Gesuchten, so dass die spezialisierten Fahnder aus Jena im Auftrag der genannten Staatsanwaltschaften eine konzentrierte und gezielte Fahndung begannen. Der Gesuchte machte es den Kriminalisten nicht einfach, seit seinem Jugendalter bestritt er sein Leben durch die Begehung von Eigentumsstraftaten, mehr als 5 Jahre verbrachte er bereits in Justizvollzugsanstalten im Bundesgebiet. Er hatte keine Meldeadresse und kein bekanntes soziales Umfeld. Hinweise auf den Gothaer fanden die Fahnder im Saarland, Bayern, Thüringen, Sachsen und Sachsen Anhalt. Letztendlich konnte der Gesuchte in einer Wohnung in Weimar lokalisiert und festgenommen werden. Er war mit einem Fahrzeug unterwegs, dass er im Raum Nordhausen gestohlen hatte. Nach der obligatorischen Spurensicherung konnte der PKW an seine erfreuten Eigentümer übergeben werden. Nebenprodukt des Einsatzes, gegen den Wohnungsinhaber der Weimarer Wohnung lag ebenfalls ein Haftbefehl vor, dieser wurde "in einem Rutsch" gleich mit vollstreckt.

