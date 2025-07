LPI-J: Unfallflucht nach Spiegelklatscher

Weimar (ots) - Am Mittwoch, zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Berka. Unbekannte Täter begaben sich auf das Grundstück einer 42-Jährigen und dort auf die Rückseite des Hauses. Hier hebelten sie das Badfenster auf und gelangten so ins Innere. Im Anschluss wurden die Wohnräume im Erdgeschoss durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, so dass es ...

